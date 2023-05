Vierter Wolf erlegt: 7 weitere auf Abschussliste

Zum vierten Mal wurde ein Wolf in Kärnten gemäß der Wolfsverordnung erlegt. Das Tier soll mehrfach im Siedlungsgebiet und in der Nähe von Stallungen gesehen worden sein, bevor er am Montagabend in der Nähe einer Viehweise einem Jäger vor die Flinte lief. „Der Abschuss wurde dem Wolfsbeauftragten des Landes ordnungsgemäß innerhalb von 24 Stunden gemeldet“, heißt es seitens des Landes Kärnten.