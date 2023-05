Mit Baseballschläger auf Mann (26) losgegangen

Wilde Szenen dürften sich Sonntagabend in Sebersdorf abgespielt haben, nachdem eine Frau mit einem 26-Jährigen bei einer Veranstaltung in eine Auseinandersetzung geraten war. Aufgrund dessen suchten der 54-jährige Ehemann und der 22-jährige Sohn der Frau den 26-Jährigen zu einem späteren Zeitpunkt in einem Lokal auf und attackierten ihn.