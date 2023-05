Falscher Sieger | Falscher Verlierer

Falscher Verlierer. Apropos Politik: In dieser wird freilich auch nicht immer gewählt, sondern oft auch gespielt - und es sind nicht selten böse Spiele, die hier betrieben werden. Man denke an die Ränke, die seit vielen Monaten in der SPÖ gespielt werden - mit einer Zuspitzung ohnegleichen dieser Tage. Kein Wunder, wenn daher aufsehenerregende Beiträge in der Pfingstausgabe der „Krone“ enormen Widerhall finden und eifrig zitiert und heftig diskutiert werden. Einerseits Pamela Rendi-Wagners Aussagen in ihrem Abschiedsinterview, in dem sie bei Conny Bischofberger ankündigte, sie werde den SPÖ-Entscheidungsparteitag am kommenden Samstag in Linz nicht besuchen, sie wisse auch noch nicht, ob sie ihn „am Sofa“ verfolgen werde. Rendi-Wagner dazu: „Ich werde mal die Familie fragen, ob sie andere Pläne hat.“ Wahlempfehlung für Babler oder Doskozil gab sie übrigens auch keine ab. Eine solche lässt sich auch nicht aus der ebenfalls viel zitierten Umfrage im Auftrag der „Krone“ ableiten - trotz aller Querelen in der SPÖ würden laut dieser Umfrage mehr Österreicher die SPÖ sowohl mit Doskozil wie mit Babler an der Spitze wählen als mit Rendi-Wagner. Und doch wird einer von beiden am Samstag der Sieger, einer der Verlierer sein. Für seine Unterstützer damit auch - siehe oben - ein falscher Verlierer. Vielleicht auch für die SPÖ.