Nach Facebook-Video: FPÖ klagt SPÖ-Geschäftsführer

„Warum dauert das so lange?“, hat Alexis Pascuttini vor wenigen Wochen in einer Pressekonferenz gefragt und das „Schneckentempo“ der Ermittler in der Finanz-Causa rund um die FPÖ Graz kritisiert. Nun hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Entscheidung getroffen - diese wird Pascuttini aber nicht gefallen.