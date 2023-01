„System Mario“: Schwere Geschütze gegen Kunasek

Es dürften hektische Tage in der FPÖ gewesen sein, als Ende Oktober 2021 erstmals medial über dubiose Geldflüsse in der Grazer Stadtpartei berichtet wurde. Hunderttausende Euro sollen Funktionäre und parteinahe Vereine erhalten haben. Am 2. November gab es eine erste interne Rechnungsprüfung - doch der Bericht verschwand in einem Tresor der Landesparteizentrale. Die in der Causa ermittelnde Staatsanwaltschaft soll erst viel später davon erfahren haben.