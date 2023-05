FPÖ Graz: Kritik am „Schnecktempo“ der Ermittler

„Ich verstehe das Vorgehen der Staatsanwaltschaften nicht. Warum dauert das alles so lange?“, sagte Pascuttini bei einem kurzfristig einberufenen Pressetermin am Mittwoch. Am Grundvorwurf - bis zu 1,8 Millionen Euro an Grazer Klubgelder sollen veruntreut worden sein - habe sich seit Bekanntwerden im Oktober 2021 wenig geändert. „Eine Beschleunigung des Verfahrens ist notwendig!“