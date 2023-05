Toter Wolf wurde in Tirol neben Straße entdeckt

Im Gemeindegebiet von Prutz in Tirol (Bezirk Landeck) wurde im Nahbereich der B 180 Reschenstraße am Freitag ein bereits stark verwester Kadaver eines Wolfs aufgefunden. Das tote Tier wurde geborgen und wird nun für Untersuchungen an die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) nach Innsbruck gebracht.