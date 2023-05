Altach ist bereits auf Augenhöhe mit den „Großen“

Punktgleich mit Sturm und St. Pölten

Dass man sich in dieser Saison an die zwei „Großen“ - St. Pölten und Sturm Graz - nicht nur herangekämpft hat, sondern in der Rückrunde schon auf Augenhöhe ist, beweist der Blick auf die Frühjahrstabelle. Da halten alle drei Teams bei 18 Punkten aus sieben Partien. Altach ist nur aufgrund des Torverhältnisses aus den direkten Duellen auf Rang drei zu finden. Dort lag man bereits in der Frühjahrstabelle 2022. „Allerdings haben wir uns um Vergleich zum Vorjahr von den sportlichen Leistungen her nochmals deutlich gesteigert“, sagt Summer.