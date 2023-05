Drei Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Glück im Unglück hatten Donnerstagnacht drei Jugendliche (16,18 und 19 Jahre alt), die in Kleinfeistritz auf der L 542 unterwegs waren, als das Fahrzeug plötzlich aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Daraufhin schlittere der Wagen eine Böschung entlang und hob in weiterer Folge an einer Stützmauer ab, die sich dort befand.