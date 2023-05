Verdächtiger 29 Jahre nach Völkermord festgenommen

29 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda ist einer der mutmaßlichen Haupttäter in Südafrika festgenommen worden. Der ehemalige Polizeibeamte Fulgence Kayishema soll 1994 den Mord an etwa 2000 Tutsi angeordnet haben, die sich in die Kirche von Nyange in der Präfektur Kibuye geflüchtet hatten, teilte das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen in Ruanda am Donnerstag mit. Kayishema war seit 2001 auf der Flucht.