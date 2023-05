Rekordbeteiligung in Österreich bei Türkei-Wahl

Ergebnis erst nach Wahl in der Türkei am Sonntag

In Österreich konnte von Samstag bis Mittwoch abgestimmt werden. Wie schon in der ersten Wahlrunde war dies nicht nur in den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz möglich, sondern auch in drei weiteren Wahllokalen in Graz, Linz und Innsbruck. In der Türkei wird am Sonntag abgestimmt. Erst danach werden auch die Ergebnisse der Auslandswahl veröffentlicht.