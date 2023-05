Keiner sah in dieser Saison so oft Gelb wie er

Mit 13 gelben Karten führt Egg-Spieler Elias Meusburger die Statistik in Vorarlbergs Amateurligen an. 13-mal Gelb bedeutet auch schon drei Sperren. Deshalb darf Meusburger am Sonntag beim Spiel seiner Egger in Röthis neuerlich nur zuschauen. Ob er hingeht, lässt er offen. Insgesamt hat der Mittelfeldspieler in 473 Spielen 120 Mal Gelb gesehen, in jedem vierten Spiel eine. Dabei gilt Meusburger gar nicht als „Häferl“. „Es sind oft taktische Fouls, die ich im Mittelfeld machen muss, die zu gelben Karten führen. Okay, manche hat es wegen Kritik gegeben“, sagt Meusburger.