Champions Hockey League: „Tolle Gruppe erwischt!“

Reisekosten halten sich in Grenzen

Die Auswärtsgegner zauberten wiederum ein Lächeln in Steinachers Gesicht. München und Biel sind mit Busfahrten möglich, nur für das Gastspiel im dänischen Aalborg wird der HCI-Tross in ein Flugzeug steigen müssen: „Die Reisekosten halten sich damit für uns in Grenzen.“