Pkw kracht gegen Zaun: Drei Verletzte

Warum das Fahrzeug am Mittwoch gegen 17.35 Uhr auf der Brennerstraße in Innsbruck stadteinwärts in einer Linkskurve ins Schleudern kam, ist noch völlig unklar. An Bord waren der 18-jährige Fahrer, am Beifahrersitz eine 15-Jährige und hinten saßen zwei ebenfalls 18-Jährige. Der ins Schleudern gekommene Pkw kam zwischen zwei Leitschienensegmenten von der Fahrbahn ab und krachte in der Folge frontal gegen einen Einfriedungszaun. Dadurch gingen beide vorderen Airbags auf, wodurch die Windschutzscheibe im Beifahrerbereich zerbarst.