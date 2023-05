Lkw stürzte in Tirol meterweit über Böschung ab

Ein 28-Jähriger war mit einem Lkw in Brixen im Thale in Tirol am Kandleralmweg talwärts unterwegs, als plötzlich das Bankett des Weges nachgab. Daraufhin stürzte der Lkw mehrere Meter über die Böschung ab, bis er auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.