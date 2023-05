Pentagon: So erkennen Sie KI-generierte Fake-Fotos

Wir alle erinnern uns an Bilder von Papst Franziskus, der im weißen Daunen-Mantel und goldener Kreuz-Kette mehr einem Rapper denn einem Geistlichen ähnlich sah. Oder an Bilder, die den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf der Flucht vor der Exekutive und seiner Verhaftung zeigten. Und erst zu Beginn dieser Woche gab es ein neues Hoch - oder Tief? - in Sachen Machtdemonstration künstlicher Intelligenz: Fotos von vermeintlichen Explosionen beim Pentagon und beim Weißen Haus, meterhohe Rauchwolken inklusive, gingen am Montag viral.