Bilder von Trumps „Verhaftung“ gehen viral

Anklage soll unmittelbar bevorstehen

Tatsächlich wird laut den Medien des Landes erwartet, dass der 76-Jährige, der im kommenden Jahr erneut als Präsidentschaftskandidat antreten möchte, in Kürze wegen der mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels im Wahlkampf 2016 angeklagt wird. Der Staatsanwalt von New York ermittelt gegen den abgewählten Ex-Präsidenten wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Model Karen McDougal.