3800 Migranten in ihre Heimat zurückgeführt

Karner ging am Rande des Medientermins auch auf die aktuellen Entwicklungen in Ungarn ein und betonte, dass die „Operation Fox“ - also die Zusammenarbeit heimischer und ungarischer Polizisten auf ungarischem Staatsgebiet - fortgesetzt werde. „Die Zusammenarbeit ist notwendig und unerlässlich“, so Karner. Er betonte, dass in der Nacht zum Montag die Grenzkontrollen verstärkt worden. Weitere Maßnahmen behalte man sich vor.