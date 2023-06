Kein Nahversorger: So kämpft ein Dorf um Kaufhaus

Da hat nämlich das letzte Kaufhaus für die knapp 370 Einwohner zugesperrt und die nächsten Supermärkte sind ca. acht Kilometer entfernt. „Mitten im Zentrum ist jetzt alles ,tot‘. Eine Lösung musste her, also haben wir nach langem Überlegen beschlossen, einen Verein zum Erhalt des Kaufhauses zu gründen!“, so Walter Neugebauer, Vereinsobmann und Wirt aus Lölling.