Bankräuber plündert Schließfächer: Täter flüchtig

Millionencoup in NÖ

Erst vor rund vier Wochen knackten Unbekannte ebenfalls in der Nacht auf Montag gegen zwei Uhr Früh 150 Schließfächer in einer Bankfiliale im steirischen Knittelfeld. Die Diebe verschafften sich über eine Hintertür Zutritt und flohen mit unbekannter Beute. Der wohl größten Schließfach-Coup der jüngsten Vergangenheit gelang aber einer Diebesbande im November 2020. Bei Einbrüchen in drei Banken in Klosterneuburg, Mödling und Wien erbeuteten die Täter Geld, Schmuck, Uhren und Wertpapiere in Millionenhöhe.