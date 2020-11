Millionencoup in Bank? Schließfächer ausgeräumt

Schließfächer in Hochsicherheitsraum

Das Sicherheitssystem der Raika in Mödling soll laut „Kurier“ zu den modernsten zählen. So befinden sich die Schließfächer dem Bericht zufolge in einem Hochsicherheitsraum, zu dem der Kunde gar keinen Zugang hat - stattdessen wird das Schließfach des Kunden per Lift in ein Fach geschickt - der Inhalt ist erst danach zugänglich. Zugriff hat der Kunde generell zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Bande dürfte es gelungen sein, das dahinterstehende Softwaresystem zu umgehen.