Will Anna Ermakova nach Deutschland auswandern?

Das Nachwuchstalent, das sich mit Tanzpartner Valentin Lusin in die Herzen der Zuschauer und zum Sieg der diesjährigen Staffel tanzte, lernte für die Teilnahme an der Show extra Deutsch. Trotz ihres berühmten Vaters, der Tennis-Legende Boris Becker, wuchs sie mit Mutter Angela in England auf, beherrschte die Sprache somit vorher nicht.