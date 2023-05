„Bruck-Urteil eine Farce - da geht’s ums Prinzip!“

Sollten die Siegendorfer durch den Nicht-Auschluss sportlich benachteiligt werden, folgt der nächste Einspruch. Den Nachzügler Scheiblingkirchen bereits am Freitag wegschickte. „Das Bruck-Urteil ist eine Farce, da geht’s ums Prinzip. Wir wissen, dass uns dieser Protest sportlich nicht viel bringen wird, allerdings habe ich als Sportfunktionär Verantwortung“, meint USV-Sektionsleiter Andreas Ressler. „Man hätte früher reagieren müssen.“



Zum Siegen verdammt

Die Abstiegssorgen haben sich Stefan Vollnhofer und Co. jedoch selbst eingebrockt. Ohne den strafverifizierten Gratis-Dreier gegen Bruck ist der USV seit neun Partien sieglos. „Bitter! “Wir hatten alles selbst in der Hand„, knurrt Trainer Christoph Knaller, dessen Elf nun auf ein Fußball-Wunder hofft, am Freitag gegen den Sportclub zum Siegen verdammt ist. “Das ist ein absolutes Highlight-Spiel. Wir müssen noch einmal alles raushauen, dann wird sich weisen, was wir dafür bekommen beziehungsweise wie viele Teams absteigen."