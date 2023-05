Schluss mit einer Politik, in der sie nie ankam

Und dann: ein letzter Höhenflug. Vor einem Jahr kletterte die SPÖ in Umfragen trotz/mit oder vielleicht auch wegen Pamela Rendi-Wagner in Richtung 30 Prozent - überlegen an der Spitze. Doch sie konnte damit wenig oder nichts anfangen. Im ORF-Sommergespräch lieferte sie einen fatalen Schnitzer, als sie eine Asyl-Krise leugnete. Einer der vielen Irrtümer Rendi-Wagners. In den folgenden Monaten machte die ÖVP die Asylkrise zum großen Thema. Profitierte selbst nicht davon - aber die FPÖ zog an der SPÖ vorbei und liegt heute in Umfragen dort, wo vor einem Jahr Rendi-Wagner mit der SPÖ thronte.