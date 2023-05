Moped-Fahrer (16) von Pkw-Lenker geschlagen

Am Sonntag gegen 16 Uhr kam es auf einer Gemeindestraße in Goritschitzen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Moped-Lenker und einem ihm entgegenkommenden Lenker eines Pkw. „Der bislang Unbekannte wendete in weiterer Folge sein Fahrzeug und nötigte den Jugendlichen aus Klagenfurt zum Anhalten. Danach versetzte er dem 16-Jährigen einen Schlag gegen den Sturzhelm“, schildert ein Polizist.