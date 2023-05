„Ich finde es lustig, der Polizei davon zu fahren“

Während des Streifendienstes wollten Polizisten aus Kremsmünster auf der L1330 im Ortsgebiet von Wartberg an der Krems einen Pkw anhalten. Nach Aktivieren des Blaulichts und des Folgetonhorns gab der Lenker plötzlich Gas und fuhr den Beamten mit weit überhöhter Geschwindigkeit von teilweise 110 km/h im Ortsgebiet davon. Nach einer Nachfahrt von etwa zwei Kilometern hielt der Lenker an. Bei der Kontrolle gab der 31-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf als Begründung für die Missachtung der Anhaltung an, keinen Führerschein zu besitzen und, dass es lustig sei, der Polizei davonzufahren.