Nach Fund von Kajak meldete sich nun der Besitzer

Kajak über Nacht abgetrieben

Am Abend dann das Aufatmen und die Entwarnung. Der Besitzer, ein 39-jähriger Deutscher, meldete sich bei der Polizei. „Zusammen mit zwei Freunden hatte er eine Tour gemacht. Am Morgen war das Kajak weg, weil es vermutlich abgetrieben ist“, teilt Pressesprecher Christian Viehweider mit. Der Deutsche und seine Begleiter brachen ihre Tour daraufhin ab und fuhren in ihre Heimat zurück. Sie waren von einem Diebstahl ausgegangen.