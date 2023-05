Personalnot im Gefängnis: 78 Stellen sind offen

Krankenpfleger fehlen

„Der Fachkräftemangel ist, wie in ganz Österreich, auch in unserem Arbeitsfeld spürbar“, lässt die Justizanstalt Asten auf „Krone“-Anfrage wissen. Konkrete Zahlen liefert eine Parlamentarische Anfrage der SPÖ an Justizministerin Alma Zadić (Grüne). Knapp 332 Vollzeitäquivalente sind eingeplant, aber nur 253,69 sind auch tatsächlich besetzt. Während im Bereich der Justizwache alle Jobs vergeben sind, mangelt es vor allem an Krankenpflegern (66 offene Stellen) und auch an Sozialarbeitern. In Asten sind ausschließlich psychisch kranke Rechtsbrecher untergebracht, dementsprechend hoch ist der Bedarf an Pflegekräften.