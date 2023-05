Klimapolitik: Da ist noch Luft nach oben

Im aktuellen Bundesländer-Ranking liegt das Ländle auf Platz 2. Nur Wiens Wirtschaft wird als noch emissionsärmer eingestuft. Das freut Bernhard Heinzle, Präsident der Vorarlberger Arbeiterkammer, umso mehr, da Wiens Wirtschaft durch einen hohen Anteil an Dienstleistungsunternehmen geprägt ist - während die Wirtschaft in Vorarlberg in besonders hohen Maße auf das produzierende Gewerbe ausgerichtet ist. Die Ursache für die gute Platzierung des westlichsten Bundeslandes sieht Heinzle vor allem im starken Umweltbewusstsein der Betriebe, insbesondere in Sachen Ressourcenschonung und Energieeffizienz.