Dreister Dieb stahl zwei Olivenbäumchen

Der Besitzerin des Blumengeschäftes, Tanja Pucher, war der Diebstahl sofort aufgefallen. Die Olivenbäume stehen nämlich vor ihrem Geschäft in der Klagenfurter Karfreitstraße und sorgen für mediterranes Flair. Doch in der Nacht auf Donnerstag wurden zwei Pflanzen aus ihren Kübeln gerissen und mitgenommen. Pucher hofft nun, dass der Dieb es sich vielleicht anders überlegt und die Bäume zurückbringt. „Es ist sehr zermürbend, wenn alles kaputt gemacht oder gestohlen wird“, so Pucher. Sie will noch bis Samstag warten, bis Anzeige bei der Polizei erstattet wird.