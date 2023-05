Aus der Traum vom „neuen Bregenz“?

Traum vom freien Seezugang

Ritsch selbst hatte mit den damaligen Plänen allerdings keine Gaudi und hat den Bahnhof zum Wahlkampfthema gemacht: Ein übereilter Neubau würde die große Lösung, nämlich eine Unterflurvariante für Bahn und Seestraße, verunmöglichen, so seine Argumentation. Die Wahl hat Ritsch bekanntlich mit seinem Traum vom freien Seezugang gewonnen, nun droht dieser allerdings an den Realitäten zu zerplatzen. Das liegt auch daran, dass es ihm nicht gelungen ist, die wirklich wichtigen Allianzen zu schmieden: Die ÖBB scheint es offensichtlich nicht sonderlich zu interessieren, was ein Bürgermeister im westlichsten Winkel Österreichs für Visionen hat. Und auch beim Land ist man in erster Linie darum bemüht, sich an dieser „heißen Kartoffel“ nicht zu verbrennen.