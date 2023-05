Inflation bei 9,7%: Preistreiber Reisen und Gastro

Die schleichende Geldentwertung ist in Österreich weiter auf einem Rekordniveau - die Teuerung scheint sich festgesetzt zu haben. Im April stieg die Inflation auf 9,7 Prozent an, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekannt gab. Preiszuwächse gab es vor allem bei Flügen, bei der Beherbergung und in der Gastronomie.