78 Prozent der Österreicher planen Sommerreisen

Einem Drittel der Urlauber ist Nachhaltigkeit bei Reise wichtig

Am meisten schauen Familien mit Kindern aufs Geld, sie geben rund 260 € weniger pro Kopf aus. Bevorzugt reisen sie mit dem eigenen Auto, daher sind die klassischen Ziele Italien (hat etwas verloren) und Kroatien besonders beliebt, und Deutschland dürfte laut Umfrage Griechenland als Nummer drei ablösen. 42 Prozent der Befragten wollen in Österreich bleiben, das ist weniger als 2022. Gebucht wird bevorzugt die Steiermark vor Kärnten und Salzburg. Gut jeder Dritte, der verreisen will, hat auch bereits das Quartier fix, nur 14 Prozent warten auf „Last-Minute-Schnäppchen“. Etwa einem Drittel der Urlauber ist Nachhaltigkeit bei Anreise und Hotel wichtig.