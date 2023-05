Aufreger: Medwedew wirft Zuschauer raus und siegt

Djokovic weiter auf Weg zu seinem siebenten Rom-Titel

Zudem ist der topgesetzte Novak Djokovic weiter auf Kurs in Richtung seines siebenten Titels beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom. Der Serbe gewann im Achtelfinale mit 6:3,6:4 gegen Cameron Norrie (Nr. 13), wobei der Brite mit einem Smash auf das Bein des weggehenden Djokovic diesen etwas aus der Fassung brachte. Die braucht der „Djoker“ schon am Mittwoch wieder, wenn es gegen Holger Rune (7) um das Halbfinale geht. Der Däne gab Alexei Popyrin (AUS) das Nachsehen. Das zweite Mittwoch-Viertelfinale bestreiten Caspar Ruud (4) und Francisco Cerundolo (24). Der Norweger Ruud ließ in der Runde der letzten 16 dem Serben Laslo Djere keine Chance, der Argentinier Cerundolo überraschte mit einem Dreisatzsieg gegen den Südtiroler Jannik Sinner (8).