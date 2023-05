Kate Bosworth zeigt ihren Sand-Popo im Bikini

Bosworths Sand-Popo gefällt auch Long

Doch vor allem das zweite Bild, das die Hollywood-Beauty gepostet hatte, kam bei ihren Fans gut an. Auf dem präsentiert Bosworth nämlich nicht nur neongelbe Badeschlapfen, sondern auch ihre sandige Kehrseite.

„Wear it like Y2K“, kommentierte Bosworth ihr Posting in Anlehnung auf ihren Filmhit „Blue Crush“ aus dem Jahr 2002. Im Werbeclip, den Roxy auf Instagram veröffentlicht hatte, ist Bosworth zudem als fesches Surfergirl am Strand zu sehen.