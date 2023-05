Triumph des feinen Repertoiretheaters

Sie wurden getragen von Giampaolo Bisanti am Pult des hervorragend musizierenden Staatsopernorchesters, der Puccinis Komposition in all ihren Farben aufleuchten ließ. Da mangelte es nicht an geschärften Klangflächen, an dramatisch aufgepeitschtem Spiel, dem dann wieder spannende Zäsuren folgten. Aber man hörte auch viele mit feinem Pinselstrich aufgetragene Töne, wie in der Einleitung zum 3. Akt, welche gleichermaßen Kontrast und Balance zum expressiven Aufruhr der Musik garantierten. Die Aufführung war ein überzeugender Beweis für das hohe Repertoire-Niveau des Hauses am Ring und endete in stürmischer, anhaltender Begeisterung.