Kärnten-Premiere: Weniger Autos in fünf Bezirken

Erstmals ist in Kärnten im Vorjahr in fünf der acht Bezirke sowie in Klagenfurt und Villach die Anzahl der Autos pro 1000 Einwohner gesunken, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Villach die wenigsten Pkw, berichtet die Mobilitätsorganisation. Die höchste Pkw-Dichte weist der Bezirk Völkermarkt auf.