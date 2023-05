Lukas Fridrikas schrieb Austria-Geschichte

Neue Bestmarke

Vereinsintern hat der Sohn von Handball-Ikone Ausra Fridrikas ohnehin schon einen Platz in der Klubhistorie, löste er doch mit seinem zehnten Saisontor den bisherigen Rekordhalter Tamas Tiefenbach ab. Fridrikas ist damit der erste Lustenau-Spieler, dem in einer Bundesligasaison eine zweistellige Anzahl an Toren gelang. Erfolgreichster Torschütze in der Bundesliga für die Austria bleibt aber bis dato Tiefenbach. Der Ungar - nunmehr Sportchef beim VfB Hohenems - gelangen in drei Saisonen insgesamt 17 Treffer. Dahinter reiht sich sie schon Fridrikas ein. Noch vor Klublegenden wie Joachim Moitzi (8), Sammy Koejoe (7 Tore) oder Erik Regtop und Hansi Kleer (jeweils 6).