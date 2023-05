Joker brachte im Abstiegskrimi die Entscheidung

Während Pfarrwerfen Mitte November vor der Winterpause noch an zehnter Stelle lag, St. Koloman gar den 13. Platz bekleidete, starteten beide Teams gut in die Frühjahrssaison. Sowohl die Pongauer als auch die Kolomänner mussten vor dem Direktduell jeweils nur zwei Niederlagen in diesem Jahr hinnehmen. Nicht nur deshalb ließ sich im fan.at-Spiel der Runde ein Favorit schwer ausmachen. Auch die Begegnung anfang Oktober vergangenen Jahres endete 1:1 unentschieden.