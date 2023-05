Selbst eigene Partei kritisiert Brigittenau-Chef

Keine groben Integrations-Probleme ortet, wie berichtet, der SPÖ-Bezirksvorsteher Hannes Derfler in seinem Wiener Bezirk, der Brigittenau. Von Sittenwächtern bis Brennpunktschulen - nie gesehen, gibt es nicht. Die FPÖ fordert seinen Rückttritt, so weit, so normal. Nun kommen aber auch kritische Töne aus der eigenen Partei.