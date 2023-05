Laura Stigger nach Sieg: Schlaflos in Tschechien

Die Haimingerin umarmte nach dem erfolgreichen Rennen, in dem sie sich in der letzten Runde an die Spitze setzte, alle Betreuer. „Ich bin so stolz darauf, das mit meinem Specialized-Team zu teilen“, sagte Laura. Am heutigen Sonntag geht sie mit großem Selbstvertrauen in den Cross-Country-Bewerb. „Ich freu’ mich voll. Aber es ist ein komplett neues Rennen. Ich werde wieder mein Bestes geben“, will sie wieder vorne mitmischen. Der Bonus: Als Erste darf sie sich die Position in der ersten Startreihe aussuchen.