Österreich unterliegt zum WM-Auftakt Frankreich

Mit David Kickert im Tor startete Österreich in die Auftaktpartie der WM gegen Frankreich, rechnete sich insgeheim einen Sieg aus. Doch der Gegner spielte da von Start weg nicht mit, verzeichnete in der Nokia-Arena in Tampere bereits im ersten Drittel 12:6-Torschüsse. Kickert war es zu verdanken, dass der Rückstand nach 20 Minuten nur 0:1 betrug. Denn Österreichs Schlussmann vereitelte gegen Addamo (6.) und 29 (12.) einen frühen Rückstand, hielt auch in einem 46-sekündigen 3-5-Unterzahlspiel (Wolf und Reinbacher auf der Strafbank) seinen Kasten sauber: Texier scheiterte mit seinen zwei Abschlüssen an Kickert.