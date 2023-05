Macht Klinik im größten Bezirk über Nacht dicht?

Während die Situation um zu wenig Magnetresonanzplätze weiter ungeklärt ist, machen neue Hiobsbotschafen zur Gesundheitsversorgung im Weinviertel die Runde. Nach einem Bericht der „NÖN“, wonach die neue Leitung des „Stammhauses“ in Mistelbach den Nachtbetrieb im Medizinischen Zentrum Gänserndorf einstellen will, schlägt Landtagsabgeordneter René Zonschits Alarm: „Kürzlich haben auch Kinderärzte die Verträge hingeschmissen, Eltern werden zur Kasse gebeten. So geht das nicht weiter.“