Naschenweng eröffnet mit „Krone“ die Bikini-Saison

Ob das die Menschen in Palma, die Zeugen des Shootings wurden, auch so empfanden, ist nicht überliefert. Und viel Zeit, um sich mit jemanden darüber auszutauschen, hatte sie auch nicht. Denn bei ihr geht es mit den Auftritten Schlag auf Schlag weiter. Bevor sie mit ihrer Bergbauern-Tour am 26. Mai im Circus Krone in München die Massen begeistern wird, geigt sie dazwischen noch bei drei weiteren Events auf. Die Frau hat echt Kondition.