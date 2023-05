Raketenhagel, aber 40.000 Konzertgäste in Tel Aviv

Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern und Israels Armee gehen unaufhörlich weiter. „Wir befinden uns in einer Kriegssituation“, sagte ein Armeesprecher am Donnerstag. In der Küstenmetropole Tel Aviv trotzten Zehntausende Musikfans der Bedrohung und besuchten ein gigantisches Open-Air-Konzert - „umrahmt“ vom Raketenabwehrsystem „Iron Dome“.