Holzbalken brach, Bub stürzte mit Seilrutsche ab

Der 14-jährige Schüler der Mittelschule in Waizenkirchen spielte am Donnerstag in der Mittagspause mit der Seilrutsche des dortigen Spielplatzes - gemeinsam mit einigen Schulkollegen. Er setzte sich auf die Tellerschaukel und seine Freunde schoben ihn an. Nachdem der Schüler bereits gegen den Stopper am Ende des Seilzuges fuhr und wieder zurückschwang, brach plötzlich der Holzbalken in der Mitte auseinander.