Junge Maibritt mischt in Schlagerszene kräftig mit

Als „Ösi-Röhre“ fiel sie vor fünf Jahren Dieter Bohlen auf, sang sich an die Spitze namhafter Castingshows: Die Grundsteine ihrer Karriere legte die 20-Jährige in Deutschland. Maibritt lernte schnell, wie man sich in der Musikbranche durchsetzen und „überleben“ kann - nun folgt die nächste „Epoche“.