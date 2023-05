Tiroler Löschauto für die Feuerwehr in Kroatien

230 Fahrzeuge bisher übergeben

„Ziel ist es, den vom Jugoslawienkrieg gebeutelten Gegenden beim Ausbau der Infrastruktur zu helfen“, erklärte Mair in einem Pressegespräch. 230 Fahrzeuge fanden bisher den Weg in die Regionen Zadar, Slawonien und Vukova, nachdem sie in Tirol nach maximal 35 Jahren ausgedient haben. „Der Zustand der Autos ist gut, weil sie ständig gewartet wurden“, beruhigt Mair, die sich mit dem kroatischen Parlamentspräsidenten und dem dortigen Feuerwehrverbandschef über weitere Schritte unterhalten will.