Imagine Dragons drehten Musikvideo in der Ukraine

„Wir lieben die Menschen in der Ukraine und wollen auf jede erdenkliche Art und Weise helfen. Ungerechtigkeiten wie diese können nur besiegt werden, wenn Menschen auf der ganzen Welt zusammenkommen. Wir stehen an der Seite des wunderbaren ukrainischen Volkes und seines mutigen Präsidenten Selenskyj“, sagte Dan Reynolds in einem Statement.

(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Aaron J. Thornton)