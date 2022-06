Imagine Dragons: Seelsorger der Adoleszenten

Zwischen hart und zart

Die musikalisch einwandfreie und fehlerlos aufspielende Band ist seit jeher ausschmückendes Beiwerk der großen Reynolds-Show und muss sich ihre Meriten mit eigenwilligen Outfits verdienen. Zu sehr sucht der Frontmann das Rampenlicht, verlässt den Mittelsteg inmitten der Fans auch nur im äußersten Notfall und suhlt sich lieber im Jubel. Noch nicht einmal Oberfrontmann Mick Jagger klammert sich so behände an der Aufmerksamkeit seiner Schäfchen. Zwischen der Gesprächstherapiemonologe wird immer wieder auf der Bühne feurig losgefeuert oder eine neue Portion Konfetti ins Oval geblasen. Die durchaus starke neue Single „Bones“ geht dabei fast unter, das fröhliche „On Top Of The World“ wird gar ganz ausgelassen. So bleibt am Ende natürlich nur noch „Radioactive“ übrig und an diesem Song wird sich die Band - trotz all der anderen Erfolge - wohl für immer und ewig messen müssen.